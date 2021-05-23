بثنائية ماني.. ليفربول يسقط كريستال بالاس ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا مهما، على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين مقابل لا شىء، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

افتتح ساديو مانى التسجيل، بعد ركلة ركنية لعبها، أندرو روبيرتسون، مررها فيرمينو، وسددها السنغالى، وأسكنها الشباك بالدقيقة 36.





فى الشوط الثانى، ضاعف مانى النتيجة، بعد تمريرة من صلاح، فى الدقيقة 74.

بتلك النتيجة، يتأهل ليفربول إلى دورى أبطال أوروبا كمركز ثالث، برصيد 69 نقطة، بعد خسارة ليستر سيتى أمام توتنهام، وخسارة تشيلسى أمام أستون فيلا.