Advertisements

بثنائية ماني.. ليفربول يسقط كريستال بالاس ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

الأحد 23/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا مهما، على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين مقابل لا شىء، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

 

افتتح ساديو مانى التسجيل، بعد ركلة ركنية لعبها، أندرو روبيرتسون، مررها فيرمينو، وسددها السنغالى، وأسكنها الشباك بالدقيقة 36.


فى الشوط الثانى، ضاعف مانى النتيجة، بعد تمريرة من صلاح، فى الدقيقة 74.

 

بتلك النتيجة، يتأهل ليفربول إلى دورى أبطال أوروبا كمركز ثالث، برصيد 69 نقطة، بعد خسارة ليستر سيتى أمام توتنهام، وخسارة تشيلسى أمام أستون فيلا.

 

أخبار تهمك

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يخطط لضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يعلق على انضمامه إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعة

الكاف يحدد مواعيد الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ يوم

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

05:59 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

03:35 م

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

09:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»