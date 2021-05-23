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تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا 2-1 ويحجز مقعد في دوري الأبطال

الأحد 23/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى فريق تشيلسي خسارة مفاجأة على يد نظيره أستون فيلا، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليج .

 

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 67 في المركز الرابع ويتأهل الى دوري أبطال أوروبا، في حين رفع أستون فيلا رصيده الى 52 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

وسجل أستون فيلا هدف التقدم عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة"43"، ثم سجل أصحاب الأرض هدف ثاني عن طريق أنو الغازي في الدقيقة "52".

 

وفي الدقيقة " 70 " سجل تشيلسي هدف تقليص الفارق عن طريق بينجامين تشايلويل بعد كرة عرضية حولها تشيلويل بتسديدة في الشباك.

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