وزير التموين: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بداية 2022

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين، بجانب ضخ 12 مليار جنيه لاستلام القمح من الأهالي وتجار القمح، معربا عن أمله الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح"، معلقا.



وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدي البلد" أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وهو أمر لم يحدث من قبل على الإطلاق، مشيرا إلى أن صوامع التخزين تعمل بأحدث الطرق لتقليل التالف من مخزون القمح.



وأشار إلى وجود 40 ألف منفذ لتوزيع السلع على مستوى الجمهورية، موضحا أن احتياطي السكر يبلغ 5.5 شهر، والزيت 4.9 شهر واللحوم الطازجة عامين.



ولفت إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي للسكر إلى 85%.



وأوضح المصيلحي أن حجم استهلاك السكر سنويا يصل إلى 3.2 مليون طن، مرجحا تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل نهاية عام 2022، للاتجاه إلى التصدير.



وجدد وزير التموين التأكيد على الحفاظ على أسعار اللحوم الطازجة بقيمة 85 جنيها للكيلو منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بدعم زراعة المحاصيل الزيتية.

