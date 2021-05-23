"دينية النواب" توصى بزيادة موازنة جامعة الأزهر في العام المالى 2022

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص جامعة الأزهر"قطاع التعليم"، توصية اللجنة بزيادة موازنة جامعة الأزهر للسنة المالية 2021/ 2022، بما يتناسب مع رسالة الجامعة ودورها، واحتياجاتها.



ووفقا لمشروع الموازنة، فإن المقدر لموازنة جامعة الأزهر الشريف، من اعتمادات واستخدامات للعام المالي 2021 2022، يبلغ 3 مليارات و274 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و508 ملايين لبند الأجور وتعويضات العاملين، و379 مليونا لبند شراء السلع والخدمات، و324 مليونا لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و32 مليونا لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.



وبلغ المقدر لجملة الإيرادات بدون عجز يمول من الخزانة، 277 مليونا و998 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة 2 مليار و996 مليونا، والمقدر لإجمالي الموارد 3 مليارات و274 مليونا و115 ألف جنيه.