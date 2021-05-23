هاري كين يتوج بلقب هداف البريميرليج.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

حسم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا متفوقا على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بهدف واحد فقط.

وسجل هاري كين هدفا في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي لينفرد بقائمة هدافي البريميرليج بـ23 هدفا، بينما يأتي صلاح ثانيا برصيد 22 هدفا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- هاري كين: 23 هدفا.

2-محمد صلاح :22 هدفا.

3- برونو فرنانديز: 18 هدفا.

4- هيونج مين سون: 17 هدفا.

5- كالفرت ليوين وباتريك بامفورد: 16 هدفا.

6- أولي واتكنز: 14 هدفا.