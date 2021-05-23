تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا









يصدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي قد تأهل إلى دور نصف النهائي، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 بعدما تعادلا الفريقين في مواجهتي الذهاب والإياب.





وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي و الترجي الرياضي التونسي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس.





و نفس السياق تقام مواجهة الإياب لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي أحد يومى 25 أو 26 من شهر يونيو على أرضية ملعب "الأهلي والسلام" بالقاهرة.