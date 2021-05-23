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إخماد حريق بغرفة سيدة مسنة في الخليفة

الأحد 23/مايو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في اخماد حريق داخل غرفة سيدة مسنة أعلى عقار بمنطقة الخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من غرفه عمليات النجده بوجود حريق دائره القسم وبالانتقال والفحص تبين وجود حريق بغرفه بسطح العقار محل البلاغ والعقار مكون من ارضي واربع ادوار ملك ع م، ٨٦ سنه، ومقيمه بذات العقار ويوجد بها تلفيات عباره عن حريق محتويات الغرفه بالكامل (سرير ودولاب مطبخ) والسقف الخشب.

وعللت صاحبه الغرفة بان سبب الحريق هو ترك البوتجاز أثناء تحضير الطعام وترك الغرفة ثم فوجئت عند عودتها بالحريق ولا تتهم او تشتبه باحد في الحريق وجاري تحرير المحضر اللازم.

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