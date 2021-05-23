تعرف على كشف حساب كونتي مع إنتر ميلان بعد تتويجه بالكالتشيو

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تعرف على كشف حساب كونتي مع إنتر ميلان بعد تتويجه بالكالتشيو
الأحد 23/مايو/2021 - 07:12 م
بسمة الجاويش
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تسلم نادي إنتر ميلان الدوري الإيطالي بشكل رسمي وذلك عقب مباراته اليوم أمام أودينيزي التي انتهت بفوز إنتر ميلان بخماسية مقابل هدف، وبعد فوزهم بلقب الدوري دعونا نتعرف على إحصائيات أنطونيو كونتي مع الفريق.
إحصائيات كونتي مع الفريق هذا الموسم:
- خاض فريقه هذا الموسم 38 مباراة.
- فاز في 28 مباراة.
- تعادل في 7 مبارايات.
- خسر 3 مبارايات فقط.
- تصدر ترتيب الدوري برصيد 91 نقطة وفاز بلقب الدوري.
إحصائيات كونتي مع الفريق الموسم الماضي:
- لعب فريقه 38 مباراة.
- فاز في 24 مباراة.
- تعادل في 10 مبارايات.
- خسر في 4 مبارايات.
- واحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة.
والجدير بالذكر أنها المرة الأولى لكونتي في الفوز بالدوري الإيطالي على مدار مشواره مع إنتر ميلان، وتعد المرة الأولى لإنتر ميلان منذ 11 عام.
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