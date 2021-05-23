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تعرف على كشف حساب كونتي مع إنتر ميلان بعد تتويجه بالكالتشيو

الأحد 23/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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تسلم نادي إنتر ميلان الدوري الإيطالي بشكل رسمي وذلك عقب مباراته اليوم أمام أودينيزي التي انتهت بفوز إنتر ميلان بخماسية مقابل هدف، وبعد فوزهم بلقب الدوري دعونا نتعرف على إحصائيات أنطونيو كونتي مع الفريق.

إحصائيات كونتي مع الفريق هذا الموسم:
- خاض فريقه هذا الموسم 38 مباراة.
- فاز في 28 مباراة.
- تعادل في 7 مبارايات.
- خسر 3 مبارايات فقط.
- تصدر ترتيب الدوري برصيد 91 نقطة وفاز بلقب الدوري.

إحصائيات كونتي مع الفريق الموسم الماضي:
- لعب فريقه 38 مباراة.
- فاز في 24 مباراة.
- تعادل في 10 مبارايات.
- خسر في 4 مبارايات.
- واحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة.

والجدير بالذكر أنها المرة الأولى لكونتي في الفوز بالدوري الإيطالي على مدار مشواره مع إنتر ميلان، وتعد المرة الأولى لإنتر ميلان منذ 11 عام.

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