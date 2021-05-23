وزيرة الصناعة: "الرئيس السيسي بيدخل في التفاصيل من أجل المواطن"

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمناقشة تطورات مبادرة حياة كريمة استغرق 4 ساعات ونصف.



وأشارت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي يهتم بالتفاصيل ويسأل عنها، ويقدم حلول للمشكلات التي تواجههم، معلقة: "ربنا يحفظه بيدخل في التفاصيل بغرض تجويد الخدمات التي تقدم للمواطن".



وأضافت نيفين جامع، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية سرعة الإنجاز في العمل وجودته، مع الالتزام بالنماذج النمطية التي تم وضعها.

