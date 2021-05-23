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عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

الأحد 23/مايو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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مانشستر سيتي أول المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بطلا للمسابقة وتصدره جدول الترتيب برصيد 86 نقطة.

 

مانشستر يونايتد ثاني المتأهلين إلى دوري الأبطال بعدما احتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

 

واحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة ليحسم تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

 

ورابع المتأهلين فريق تشيلسي بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 67 نقطة هو الآخر في جدول الترتيب.

 

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

 

1- مانشستر سيتي .. 86 نقطة.

 

2- مانشستر يونايتد ..74  نقطة.

 

3- ليفربول .. 69 نقطة.

 

4- تشيلسي .. 67 نقطة.

 

5- ليستر سيتي .. 66 نقطة.

 

6- وست هام .. 65 نقطة.

 

7- توتنهام .. 62 نقطة.

 

8- أرسنال .. 61 نقطة.

 

9- ليدز يونايتد .. 59 نقطة.

 

10- إيفرتون .. 59 نقطة.

 

11- أستون فيلا .. 52 نقطة.

 

12- ولفيز  .. 45 نقطة.

 

13- نيوكاسل  .. 45 نقطة.

 

14- كريستال بالاس .. 44 نقطة.

 

15- ساوثهامبتون .. 43 نقطة.

 

16- برايتون .. 41 نقطة.

 

17- بيرنلي .. 39 نقطة.

 

18- فولهام .. 28 نقطة.

 

19- وست بروميتش ألبيون .. 26 نقطة.

 

20- شيفيلد يونايتد .. 23 نقطة.

 

 

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