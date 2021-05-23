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المحلة يسقط مجددا بالهزيمة أمام دكرنس بالقسم الثانى

الأحد 23/مايو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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واصل بلدية المحلة نتائجه السلبية بعدما تعرض للهزيمة أمام مستضيفه دكرنس بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى، ضمن مباريات الجولة 23 بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

بدأ دكرنس بتشكيل مكون من: عمر ساجد ، عادل أدهم ، عماد حلمى ، أحمد حاتم ، محمد فوزى ، حميده على ، أميدو مواندا ، عادل فكرى ، محمد رمضان "حله" ، عمرو إيهاب ، عمر البكرى .

فيما بدأ بلدية المحلة بتشكيل مكون : مؤمن جابر ، أحمد محمود ، محمد سمير ، أحمد ربيع ، هشام البطوط ، حسام حسن ، رجب رمضان ، كريم أشرف ، محمود وحيد ، عمار شرف الدين ، أحمد هريسة.

تقدم دكرنس بالشوط الأول بهدف مبكر بواسطة محمد رمضان "حله" ثم عادل أحمد هريسة النتيجة لبلدية المحلة مع بداية الشوط الثانى قبل أن يخطف البديل أحمد جمعه هدف الفوز لدكرنس فى الدقيقة 72 بمقصية مزدوجة مرت من بين يدي حارس بلدية المحلة.

الفوز رفع رصيد دكرنس للنقطة 33 بالمركز السادس بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 37 نقطة بالمركز الرابع.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة مبروك نبيل وعاونه كلا من أحمد عويس ، محمد عبدالعظيم ، شريف محمد"حكم رابع".

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