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سوسن بدر توجه رسالة لـ دلال عبد العزيز
الأحد 23/مايو/2021 - 08:38 م
مي مرسي
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وجهت الفنانة سوسن بدر رسالة لدلال عبد العزيز، تدعو لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "بدر" قائله: " ياريت نخلي دلال ودنيا وايمي في دعواتنا وصلواتنا.. يارب يرجعها لبيتها وبناتها ياقادر يا كريم
وكان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة النجم الراحل سمير غانم، قد أعلن عن تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا وأكد على أنها مازالت لا تعلم خبر وفاة زوجها النجم سمير غانم.
وكتبت "بدر" قائله: " ياريت نخلي دلال ودنيا وايمي في دعواتنا وصلواتنا.. يارب يرجعها لبيتها وبناتها ياقادر يا كريم
وكان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة النجم الراحل سمير غانم، قد أعلن عن تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا وأكد على أنها مازالت لا تعلم خبر وفاة زوجها النجم سمير غانم.
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