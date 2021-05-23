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تفاصيل موافقة البرلمان على العلاوة الدورية للموظفين (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 08:31 م
الدكتور ياسر عمر
الدكتور ياسر عمر
داليا الحسين
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كشف الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، موافقة المجلس على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "الحد الأدنى للعلاوة لجميع الموظفين 250 جنيه إضافية للراتب"، مشيرا إلى أن معدل التضخم يصل إلى 4.5%.

وتابع: "التضخم في أدنى مستوياته وبالتالي المواطن سيستفيد من العلاوة"، مؤكدا عدم وجود فئات مستثناة من العلاوة التي ستصرف ابتداء من أول يوليو.

وحول موقف القطاع الخاص من العلاوة قال «لا نستطيع إجبار القطاع الخاص على شئ، العلاوة خاصة بموظفي الدولة فقط».

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مجلس النواب زيادة المرتبات العلاوة الدورية الخطة والموازنة

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