Advertisements

رئيس قناة السويس: الافراج عن السفينة الجانحة في حالتين فقط

الأحد 23/مايو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المحكمة أصدرت اليوم حكم بالتحفظ على السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، وعرض القضية على جهة مختصة لتحديد التعويضات.

وأضاف "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة ستصدر المحكمة المختصة حكمًا بتحديد التعويضات، وبعد الحصول على مبلغ التعويضات، أو الحصول على خطاب ضمان بالحصول على التعويضات، سيتم الافراج عن السفينة.

وأضاف أن مشروع التوسعة يشمل 40 كيلو في جنوب القناة، وهذا من شأنه أن يزيد عدد السفن المارة من القناة، ويقلل الزمن، ويعزز الملاحة في القناة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس تعويضات السفينة الجانحة السفينة الجانحة ازدواج قناة السويس

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ ساعة

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"الرئيس قال لي كلمة ما نيمتنيش".. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل حواره مع السيسي بعد جنوح السفينة (فيديو)

أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال الحفر حول السفينة الجانحة

أسامة ربيع: السفينة الجانحة تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار(فيديو)

الفريق أسامة ربيع: رد فعل العالم حول ما حدث في قناة السويس جعلنا نشعر بالفخر

أسامة ربيع: لا نسمح بمرور سفينة مواصفاتها لا تتناسب مع قناة السويس (فيديو)

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

08:06 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

06:30 م

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

07:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»