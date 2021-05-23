رئيس قناة السويس: الافراج عن السفينة الجانحة في حالتين فقط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المحكمة أصدرت اليوم حكم بالتحفظ على السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، وعرض القضية على جهة مختصة لتحديد التعويضات.



وأضاف "ربيع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة ستصدر المحكمة المختصة حكمًا بتحديد التعويضات، وبعد الحصول على مبلغ التعويضات، أو الحصول على خطاب ضمان بالحصول على التعويضات، سيتم الافراج عن السفينة.



وأضاف أن مشروع التوسعة يشمل 40 كيلو في جنوب القناة، وهذا من شأنه أن يزيد عدد السفن المارة من القناة، ويقلل الزمن، ويعزز الملاحة في القناة.

