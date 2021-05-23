"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة (فيديو)

كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بموافقة مجلس النواب مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.



وقال "درويش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، إنه من خلال هذا القانون سيتم منح علاوة شهرية للعاملين بالدولة، حيث يستهدف هذا القانون الحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقة ثقة بين الدولة وموظفيها.



وأضاف أن هذا القانون يختص بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه سيتم صرفها بصفة دورية شهريًا من أجل بناء حياة كريمة للموظفين وأن يكون هناك تضافر في جميع الجهود بين الدولة وموظفيها، موضحًا أنه سيتم كتابة اللائحة الخاصة بالقانون وسيتم تحديد القيمة التي ستصرف شهريًا.

