Advertisements

"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التفاصيل المتعلقة بموافقة مجلس النواب مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

وقال "درويش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، إنه من خلال هذا القانون سيتم منح علاوة شهرية للعاملين بالدولة، حيث يستهدف هذا القانون الحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقة ثقة بين الدولة وموظفيها.

وأضاف أن هذا القانون يختص بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه سيتم صرفها بصفة دورية شهريًا من أجل بناء حياة كريمة للموظفين وأن يكون هناك تضافر في جميع الجهود بين الدولة وموظفيها، موضحًا أنه سيتم كتابة اللائحة الخاصة بالقانون وسيتم تحديد القيمة التي ستصرف شهريًا.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ 37 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

08:06 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

06:30 م

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

07:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»