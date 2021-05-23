موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة وحكم اللقاء

يترقب عشاق نادي الزمالك مباراة فريقهم المرتقبة غداً الاثنين، أمام فريق المصري العنيد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





مباراة الزمالك والمصري





وتتسم مباريات الزمالك والمصري بالندية الكبيرة، ما يعطي مذاقاً مختلفاً لتلك المواجهة عن بقية المباريات الأخرى، حيث تعد واحدة من الدربيات القوية التي تشههد أداءً قوياً ومنافسة مثيرة.





أهمية مباراة الزمالك والمصري





ويسعى نادي الزمالك بقيادة مديره االفني باتريس كاريتيرون إلى مواصلة الانتصارات وكسب الـ3 نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين الأهلي صاحب التأجيلات الكثيرة بسبب ارتباطاته الإفريقية.





موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة





وتنطلق مباراة الزمالك والمصري غداً الاثنين، على استاد الإسكندرية في تمام الـ9 مساءً، حيث أنه من المقر نقل المباراة على مجموعة أون سبورت الرياضية.





حكم لقاء الزمالك والمصري





وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك والمصرى إلى الحكم الدولى محمود البنا، الذي أدار مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين الأهلى والزمالك فى الدورى الأول انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.







