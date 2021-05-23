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(بحوث قسم العلوم النفسية) بالمؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة " جلسة بجامعة الفيوم

الأحد 23/مايو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تواصلت جلسات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة حيث عقدت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، وأدار الجلسة الدكتور محمود منسي، العميد السابق لكلية التربية بجامعة الإسكندرية ومقرر اللجنة العليا للترقيات بالكلية، والأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الدراسات النفسية للأطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور نور أحمد الرمادي، العميد السابق لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وذلك اليوم الأحد.

صرحت الدكتورة صفاء أحمد محمد، أن الجلسة الثانية للمؤتمر تناولت عددًا من البحوث والأوراق العلمية الخاصة بقسم العلوم النفسية وهي ورقة عمل بعنوان:- (المناعة النفسية في مواجهة جائحة كورونا) مقدمة من الدكتورة إيناس سيد جوهر، و(جائحة كورونا وأثرها على الاستقرارالنفسي للطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة) مقدمة من كلا من الدكتورة غادة كامل سويفي، والباحثة هاجرسعد عبدالسلام، وأيضًا (القلق والتشائم المرتبط بجائحة كورونا وعلاقته بجودة الحياة لدى عينة من أمهات الأطفال المصابين بمرض السرطان) مقدمة من الدكتورة سهير ميهوب.

وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضًا البحث المقدم من الدكتورة شيماء بدري، تحت عنوان:- (القلق من كوفيد ١٩وعلاقته بالصلابة النفسية لدى أبناء الطاقم الطبي)، والبحث المقدم من الباحثة مروه عبدالحفيظ، تحت عنوان:- (الخصائص السيكومترية للصورة العربية لمقياس تقدير اضطراب طيف التوحد في الطفولة)، وأيضًا البحث المترجم والمقدم من كل من الباحثة إسراء حميدة عبد العزي، والباحثة دعاء حسين، والباحثة هدير أحمد محمود، تحت عنوان:- (برنامج مقترح لأم الطفل التوحدي لتأهيلة اجتماعيًا )، والبحث المقدم من الدكتورة دعاء حسني تحت عنوان:- (أساليب التربية الوالدية وتأثيرها على القلق الاجتماعى لدى الطفل في ظل جائحة كورونا)، وأخيرًا ورقة العمل المترجمة والمقدمة من الباحثتين ريهام صبحي رجب، وأميمة ربيع أحمد، بعنوان:- (الإضطرابات السلوكية والوجدانية عند الأطفال أثناء وباء كوفيد ١٩).

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