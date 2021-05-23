الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي
استقر مسؤولو الرجاء على سعر بيع سفيان رحيمي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعدما أبدى الأهلي اهتمامه بضم اللاعب.
سعر
بيع سفيان رحيمي في الصيف
وكان
مسؤولو الأهلي قد أبدوا اهتمامهم بضم سفيان رحيمي مهاجم الفريق الكروي الأول
بنادي الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وجاء
إهتمام مسؤولي النادي الأهلي بضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي مهاجم للرجاء
المغربي، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
من
جانبه طلب مسؤولو الرجاء المغربي الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو، للتخلي عن
خدمات سفيان رحيمي لصالح الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.
وفي
سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نهضة بركان
المغربي مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية
الإفريقية.