الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

استقر مسؤولو الرجاء على سعر بيع سفيان رحيمي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعدما أبدى الأهلي اهتمامه بضم اللاعب.

سعر بيع سفيان رحيمي في الصيف

وكان مسؤولو الأهلي قد أبدوا اهتمامهم بضم سفيان رحيمي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وجاء إهتمام مسؤولي النادي الأهلي بضم المهاجم المغربي سفيان رحيمي مهاجم للرجاء المغربي، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

من جانبه طلب مسؤولو الرجاء المغربي الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو، للتخلي عن خدمات سفيان رحيمي لصالح الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.