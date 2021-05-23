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موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 23/مايو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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ضرب النادي الأهلي موعدا ناريا مع فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2020 – 2021، بعد حسم الفريقين تأهلهما من دور الثمانية بالبطولة.

الأهلي صعد للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث فاز في مباراة الذهاب 2-0، وحسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الإياب بينهما.

بينما تأهل فريق الترجي التونسي إلى المربع الذهبي بالبطولة القارية على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري حيث تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يحسم الفريق التونسي تأهله بركلات الترجيح.

وستقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي أحد يومي 18 أو 19 يونيو المقبل في تونس، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة، أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

بينما ستقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية “الدار البيضاء”.

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