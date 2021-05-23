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محافظ الإسكندرية يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

الأحد 23/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وأكد المحافظ على الدور المهم الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذى يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار الشريف انه سيتم تدريب المتدربين بشكل عملي لمدة شهرين في كافة إدارات المحافظة والاحياء وتعريفهم بآلية العمل بها، مؤكدا دعمه الكامل لهم لإنهاء فترة تدريبهم على أكمل وجه،لافتا إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذى يهدف لرفع كفاءة العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

ياتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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