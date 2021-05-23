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البحرين تعلق دخول القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء

الأحد 23/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء إلى المملكة بدءا من يوم غد الاثنين.

 

وتضم قائمة الدول الحمراء كلا من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.

 

ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

أما المسافرون المتطعمون أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء:

1. من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحوصات: المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

2. من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي: المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

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شؤون الطيران المدني القائمة الحمراء البحرين

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