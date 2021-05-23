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الشيخ السديس يثمن جهود الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الأحد 23/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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 ثمّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان ودورها في الارتقاء بالخدمات الإسعافية لقاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين في موسم استثنائي .
وأشار السديس إلى مشاركة الفرق الإسعافية للعام الحالي في الحرم المكي الشريف وإسهامها الفاعل مع القطاعات الحكومية الأخرى التي تم فيها تطبيق جميع الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .
وجهزت الهيئة ( 25 ) مركزاً اسعافياً داخل العاصمة و( 4 ) مراكز للطرق المؤدية للعاصمة المقدسة، ويضم الكادر الصحي ( 506 ) ، فيما يضم فريق التطوع (500) متطوع ومتطوعة، إضافة إلى فريق الدراجات النارية وعربات (القولف) التي تتوفر داخل ساحات الحرم المكي الشريف.

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