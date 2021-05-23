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تعرف على موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

الأحد 23/مايو/2021 - 08:20 م
بيراميدز
بيراميدز
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نجح فريق بيراميدز المصري اليوم الأحد، الموافق 23 مايو 2021، في تخطي عقبة فريق إنيمبا النيجيري، بعدا تغلب عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، بواقع أربعة أهداف لهدف ذهابا وهدف لكل فريق بالإياب.

بيراميدز والرجاء المغربي

ويلاقي بيراميدز نظيره الرجاء المغربي، الذي تغلب على أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقائين، لنكون على موعد مع مواجهة شرسة بنصف النهائي.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي

من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، والمقرر في يوم 20 يونيو المقبل، وتنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ال10 بتوقيت مكةو المكرمة.

موعد مباراة بيراميدز بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية

وأشار "كاف" إلى أن موعد إياب مباراة نصف النهائي ببطولة الكونفيدرالية والتي ستجمع بيراميدز بالرجاء المغربي ستكون يوم 27 مايو 2021، بنفس توقيت مباراة الذهاب

الفرق المتأهلة لنصف النهائي مع بيراميدز

وعلى جانب لقاء بيراميدز والرجاء المغربي، يلتقي في مباراة نصف النهائي الآخر ببطولة الكونفدرالية، القطن الكاميروني مع شبيبة القبائل الجزائري.

نهضة بركان يهزم بيراميدز ويلاقي الأهلي في السوبر الإفريقي

يُذكر أن فريق بيراميدز المصري قد خسر لقب الكونفيدرالية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، الذي ضرب موعداً مع الأهلي على لقب السوبر والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

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