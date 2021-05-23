السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم القضية الفلسطينية



وأكد "اللوح"، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وبادرت لوقف العدوان من اللحظة الاولى، منوها أن ما حدث في القدس وحي الشيخ جراح كان الشرارة التي أطلقت التضامن الواسع.



ولفت، إلى أن مصر حريصة على بناء السلام العادل في الشرق الأوسط، منوها أن القيادة الفلسطينية ترحب بالدور المصري في وقف إطلاق النار، منوها أن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة يفوق ما جرى خلال الحروب السابقة.



وتابع: "تم تدمير شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء من قبل إسرائيل، والآن 70% من قطاع غزة بدون شبكة كهرباء ومياه وطرق، و100 ألف مواطن فقدوا منزالهم ومقتنياتهم وهم الآن في العراء بدون أي مقومات للحياه ونحتاج إغاثة عاجلة، ونطالب الدول العربية بالبناء على مبادرة السيسي وان يحزو حزو مصر ويخصصوا مبالغ مالية لانقاذ غزة".

وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للدولة المصرية، والتي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، على كل ما قدمته من دعم مادي ومعنوي على مدار كل المراحل التاريخية السابقة لفلسطين، ولقطاع غزة الفترة الأخيرة.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر ساهمت وقدمت الشهداء والمصابين والأسرى ولم تتواني في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.