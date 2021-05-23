Advertisements

السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم القضية الفلسطينية

الأحد 23/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للدولة المصرية، والتي وصفها بـ"الشقيقة الكبرى"، على كل ما قدمته من دعم مادي ومعنوي على مدار كل المراحل التاريخية السابقة لفلسطين، ولقطاع غزة الفترة الأخيرة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر صاحبة يد نظيفة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر ساهمت وقدمت الشهداء والمصابين والأسرى ولم تتواني في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأكد "اللوح"، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وبادرت لوقف العدوان من اللحظة الاولى، منوها أن ما حدث في القدس وحي الشيخ جراح كان الشرارة التي أطلقت التضامن الواسع.

ولفت، إلى أن مصر حريصة على بناء السلام العادل في الشرق الأوسط، منوها أن القيادة الفلسطينية ترحب بالدور المصري في وقف إطلاق النار، منوها أن حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة هذه المرة يفوق ما جرى خلال الحروب السابقة.

وتابع: "تم تدمير شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء من قبل إسرائيل، والآن 70% من قطاع غزة بدون شبكة كهرباء ومياه وطرق، و100 ألف مواطن فقدوا منزالهم ومقتنياتهم وهم الآن في العراء بدون أي مقومات للحياه ونحتاج إغاثة عاجلة، ونطالب الدول العربية بالبناء على مبادرة السيسي وان يحزو حزو مصر ويخصصوا مبالغ مالية لانقاذ غزة".

أخبار تهمك

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

08:06 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

06:30 م

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

07:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»