خالد الصاوي ضيف منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من "معكم"



يحل النجم خالد الصاوي ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC، الساعة التاسعة مساء، حيث يكشف عن أسرار خاصة في حياته الفنية ومشواره الفني



وينتظر خالد الصاوي، موعد إطلاق فيلمه الجديد "للإيجار" في دور العرض السينمائي، التي تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش يعيش بمدينة الإسكندرية، يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظروف يسيطر عليها الكثير من الغموض.



فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج محمد الدياسطي، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي ومحمد سلام كل من شيري عادل، وياسر الطوبجي، وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.



