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"سالك" تورد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة

الأحد 23/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
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أوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة أن شحنتها من القمح الأسترالي التي تزن 60 ألف طن, انطلقت اليوم من ميناء كيمبلا الأسترالي ومن المتوقع أن تصل إلى المملكة منتصف الشهر القادم.
وأضافت مجموعة "سالك" في بيان صحفي أن شحنتها تأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وبينت "سالك" أن توريد الكمية المطلوبة من القمح التابعة لاستثماراتها في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا, ستأتي عبر 6 شحنات بداية من الشهر القادم وحتى نهاية العام الميلادي, وذلك وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد.
يذكر أن مجموعة "سالك" قد أنشئت سالك أستراليا عام 2019م واستحوذت على مزارع ميريدين فارمز التي تقع غربي أستراليا, حيث تدير وتملك أراضي زراعية تقدر بـ 211 ألف هكتار وتعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية إذ تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.

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