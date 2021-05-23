التعليم: الاتفاق مع وزارة الصحة على تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لمتابعة استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تطعيم المعلمين الذين سيقومون بالاشتراك في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وقال "مجاهد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن أعداد الطلبة الذين سيخضعون لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي يصل إلى 750 ألف طالب و200 ألف معلم للإشراف على الامتحانات.



وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الامتحانات، مستطردًا "مهمتنا الحفاظ على صحة الطلبة والمعلم، وتم تقليل أعداد الطلبة داخل لجان الامتحانات من 20 إلى 14 طالب داخل كل لجنة وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد المعلمين المشرفين".



وأشار إلى أنه سيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم وارتداء الكمامة وارتداء القفازات في حالة الامتحانات العملية في 3 آلاف مدرسة، مؤكدًا أن أعداد الإصابات في امتحانات العام الماضي كانت قليلة وتكاد يتم عدها على أصابع اليد الواحدة.

