رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، عن موقفه منتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تصريحات رئيس الزمالك

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية أن كل هدفه في الفترة المقبلة سيكون الحفاظ على الفرق الرياضية والعمل على تطويرها وخاصة كرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "بالطبع نسعى للإبقاء على عناصر القوام الأساسي للفريق الكروي وعلى رأسها فرجاني ساسي، وأي لاعب لم يوقع لفريق آخر سيستمر معنا".

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في الفترة المقبلة.