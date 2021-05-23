رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

Advertisements
رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي
الأحد 23/مايو/2021 - 08:28 م
على خلاف
Advertisements
تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، عن موقفه منتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
تصريحات
رئيس الزمالك
وقال
حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية أن كل هدفه في الفترة المقبلة سيكون الحفاظ على
الفرق الرياضية والعمل على تطويرها وخاصة كرة القدم بنادي الزمالك.
وأضاف
رئيس القلعة البيضاء: "بالطبع نسعى للإبقاء على عناصر القوام الأساسي
للفريق الكروي وعلى رأسها فرجاني ساسي، وأي لاعب لم يوقع لفريق آخر سيستمر
معنا".
ومن
المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي
الأول بنادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في
الفترة المقبلة.
Advertisements