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لهذا السبب.. حسن الرداد يقاضي صفحة عبر "فيسبوك"

الأحد 23/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان حسن الرداد أنه سوف يتخد إجراءات تجاه صفحة على الفيسبوك تنتحل شخصية زوجتة الفنانة ايمى سمير غانم، ونشر صورا للحساب المزيف عبر حسابه على انستجرام.


وكتب حسن الرداد " ارجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة أو تناقل أخبار عن ايمى_سمير_غانم، منها لأنها صفحة لشخص ينتحل شخصية إيمى.

وأكد الرداد أن إيمى ليس لديها أى صفحة على فيسبوك وسوف اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة ".


وأشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، وقام بنشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

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الكلمات المفتاحية

حسن الرداد ايمي سمير غانم

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