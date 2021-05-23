تعرف على الهابطين للدرجة الأولى بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، وتحدد الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.





- الهابطون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي





وهبط إلى دوري الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي، فولهام، وويست بروميتش، وشيفيلد يونايتد، بعدما تذيل الثلاثي جدول ترتيب الدوري الممتاز.





وتواجد فولهام في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما احتل وست بروميتش البيون المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، فيما احتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين برصيد 23 نقطة.





جدير بالذكر أن مانشستر سيتي استطاع أن يتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 86 نقطة.



