رئيس شؤون الحرمين يدشن ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات في الحرمين الشريفين.





ونوه معاليه باهتمام القيادة الرشيدة في إطار رؤية المملكة 2030 بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تَحقق من الإنجازات -بفضل الله- والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، آخرها نجاح موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام.





وأشار إلى مضامين الرؤية وما جاءت به من محاور وركائز تدفع عجلة البلاد نحو الازدهار والرخاء والتقدم، مثمناً الجهود المبذولة في الملتقى, ومؤكداً اهتمامه بما يصدر عن الملتقى من محاور وتوصيات والرفع بها.



