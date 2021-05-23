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مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

الأحد 23/مايو/2021 - 08:40 م
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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يبحث الكثيرون عن مواعيد القطارات من وإلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وخاصة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، إذ تعتبر من اجمل المدن التي يرغب الكثيرون في زيارتها، أو من يعملون بالقاهرة ويودون العودة إلى منازلهم والعكس.

وحرصاً من بوابة الفجر على متابعينا الكرام وحفاظا على وقت وجهود قرائنا الأعزاء، ننشر جدول مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرةإلى الإسكندرية والعكس بالسطور التالية:

أولاً: القطارات المكيفة خط "القاهرة الإسكندرية"

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط "مكيف – مميز" موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا. 

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا. 

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط "مكيف – مميز" موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامة الساعة 14.25 ظهراً.

قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.
 
قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.20 ظهراً.

قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 عصراً.

قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7.00 مساء. 

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 11:30 مساء.

ثانياً: قطارات "الإسكندرية – القاهرة"

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا. 

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا. 

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحاً. 

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحاً. 

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحاً. 

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا. 

 قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا. 

قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 3.00 عصراً. 

قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصراً. 

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط "مكيف – مميز"موعد قيامه الساعة 3.40 عصراً.

قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 5.20 عصراً. 

قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7 مساءً.

قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8.00 مساء.

قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 8.10 مساءً. 


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