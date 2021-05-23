أمانة العاصمة المقدسة تكشف عن مؤشرات أداء الجهات الخدمية

كشفت أمانة العاصمة عن مؤشرات أداء الجهات الخدمية في العاصمة المقدسة خلال شهر شعبان الماضي بهدف تعزيز مستوى الشفافية بين القطاعات الخدمية ومواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين والارتقاء بجودة الحياة.





وأوضحت الأمانة أنَّ أكثر الجهات إصداراً لتصاريح الحفر منذُ بداية العام الجاري كانت الشركة السعودية للكهرباء، حيث احتلَّت المرتبة الأولى في مقدمة الشركات بواقع 3347 تصريحاً، ثم تلاها شركة المياه الوطنية بـ 628 تصريحاً، ثم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بـ 278 تصريحاً، ثم شركة الاتصلات السعودية بـ 210 تصاريح، ثم وزارة الداخلية بـ 165 تصريحاً، ثم الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بـ 80 تصريحاً، ثم وزارة المالية بـ 63 تصريحاً، ثم شركة اتحاد الاتصالات بـ 59 تصريحاً، ثم شركة الاتصالات المتكاملة بـ 56 تصريحاً، ثم شركة ضوئيات بـ 28 تصريحاً، وفي نهاية قائمة الجهات الهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووكالة الحرس الوطني بالغربية بواقع تصريحين لكلٍ منهما.





وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى مدى تفاعل الجهات الخدمية معها من خلال معالجة الشكاوى المقدمة إليها، حيث تصدرت الشركة السعودية للكهرباء قائمة معالجة الشكاوى المقدمة، إذ بلغ عدد البلاغات المقدمة إليها 382 بلاغاً بنسبة معالج تصل إلى 87%، ثم تلاها شركة ضوئيات بعدد 15 بلاغاً وبنسبة معالجة 71%، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 324 بلاغاً وبنسبة معالجة 44%، ثم شركة المياه الوطنية بـ 436 بلاغاً وبنسبة معالجة %19، ثم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بـ 304 بلاغات وبنسبة معالجة %19 ، ومن ثم وزارة الداخلية بـ 42 بلاغاً وبنسبة معالجة %13، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 140 بلاغاً وبنسبة معالجة 4%، وشركة الاتصالات المتنقلة زين بـ 3 بلاغات وبنسبة معالجة 0%، ووزارة النقل بـ 15 بلاغاً وبنسبة معالجة 0%.

ولفتت الأمانة النظر إلى أنها قامت بمعالجة معظم الشكاوى المقدمة إليها الخاصة بالخدمات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والشكاوى المرتبطة بجهات خدمية أخرى، حيث تم التعامل معها ومعالجتها بصورة مشتركة، كما أن هناك شكاوى ليس لها علاقة بعمل البلديات تم تحويلها إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتها النظامية.





وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على متابعة جميع الشكاوى الواردة وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتواصل مع المواطنين والمقيمين للحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقديمها للمسؤولين في الجهات الحكومية بكل شفافية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها سوف تستمر في نشر البيانات والإحصائيات بصفة دورية، والإسهام إيجاباً برفع ثقة المستفيدين بالخدمات الحكومية عن طريق تحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات، داعية الجميع للتعاون معها من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.



