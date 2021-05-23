Advertisements

بسمة وهبة تقدم 90 دقيقة على شاشة المحور يوميا من الأحد إلى الأربعاء

الأحد 23/مايو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

في إطار التطوير الجديد الذى تشهده شاشة قناة المحور من حيث المحتوى والشكل، تعاقدت شبكة قنوات المحور مع الإعلامية بسمة وهبة على تقديم برنامج "٩٠ دقيقة" التوك شو الرئيسي على قناة المحور يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً.


كما يقدم الإعلامى محمد علي خير برنامجه المصري أفندي أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتبدأ بسمة وهبة الليلة تقديم أولى حلقات 90 دقيقة فى ثوبه الجديد وفقرات جديدة، ومتابعة شاملة لأهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية فى مصر والوطن العربى، وكذلك أهم الأخبار العالمية.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة قدمت في السباق الرمضاني الماضي برنامج "العرافة " على شاشة قناة المحور، والذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين، وحقق أعلي نسب المشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعى واليوتيوب، واستكملت به سلسلة برامجها الحوارية الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

و يُعد برنامج ٩٠ دقيقة من أقدم برامج التوك شو في مصر والوطن العربى، حيث انطلق عبر شاشة قناة المحور، لأول مرة عام 2006، ليعتمد قوامه منذ ذلك الحين على تناول الأخبار الهامة والأحداث اليومية التي تحدث في الشارع المصري والعربى، وتحليل وشامل ومتابعة دقيقة لأهم الأحداث على الساحة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بسمة وهبه برنامج 90 دقيقه

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

سر هبوط طائرة الأهلي في أسوان قبل السفر إلى قطر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يسقط بولونيا برباعية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ ساعة

عاجل.. ميلان ويوفنتوس يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

منذ 41 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق كلوب بعد الفوز على كريستال بالاس واحتلال المركز الثالث

منذ ساعتين و 38 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حيرة في ريال مدريد بسبب خليفة زيدان

منذ ساعتين

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 15 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 3 ساعات

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تعود لقناة المحور بـ "العرافة" في رمضان

القاهرة كابول و فارس بلا جواز و ولاد ناس و كل ما نفترق دراما رمضان على شاشة المحور

مايا دياب تشتبك مع بسمة وهبة في أولى حلقات برنامج "العرافة" (فيديو)

إيمان البحر درويش عن رفض غناء تتر "البرنس": "كان هيبقى وصمة عار في تاريخي"

إيمان البحر درويش: تامر حسني مش نجم الجيل.. وقلت لشرين عبدالوهاب لسانك هيضيعك

عبدالباسط حمودة: حسن شاكوش بيقلدني.. وحمو بيكا ميتحسبش مغني ومحصلش مونولجيست

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

09:25 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

07:59 م

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

11:00 م

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

11:22 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»