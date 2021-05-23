Advertisements

الأرصاد الجوية الهندية تحذر من إعصار شديد قد يفاقم معاناة البلاد

الأحد 23/مايو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من تشكل إعصار شديد قبالة الساحل الشرقي للبلاد، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا أكبر إعصار يضرب غرب البلاد منذ عقود، مخلفا ما لا يقل عن 140 قتيلا.

 

وتفاقم هذه الأعاصير المتعاقبة مشكلات هذا البلد الذي سجل حصيلة وفيات هي الأعلى بفيروس كورونا.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد أن العاصفة الجديدة تتجه شمالا في خليج البنغال، ومن المتوقع أن يشكل المنخفض الجوي إعصارا، سيطلق عليه اسم "ياس"، قبل أن تشتد قوته ويضرب ولايتي البنغال الغربية وأوديشا في شرق البلاد يوم الأربعاء.

 

وأضافت أن الإعصار يمكن أن تصل سرعته إلى 185 كيلومترا في الساعة بحلول منتصف يوم الأربعاء كـ"عاصفة إعصارية شديدة"، وهي ثالث أسوأ فئة.

 

وحذرت من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المناطق الساحلية.

 

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه ترأس اجتماعا حول الإعصار المرجح هبوبه، مع قادة الجيش والفرق المكلفة بالمساعدة في الاستعدادات وعمليات الإغاثة المتوقعة.

 

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار "ياس" البلاد بعد وقت قصير من الإعصار "تاوكتاي"، الذي عصف بولاية غوجارات في غرب البلاد الاثنين الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهند الارصاد الجوية الهندية اعصار شديد

أخبار تهمك

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ 37 دقيقة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مباشر.. ارتفاع الأمواج على ساحل كارولينا مع هبوب رياح الإعصار فلورنس

السلطات اليابانية تُحذر من مخاطره.. كل ما تريد معرفته عن إعصار "ترامي

الهند تجلي أكثر من مليون شخص قبل وصول الإعصار فاني إلى اليابسة

إجلاء مليون شخصا فى الهند بعد هبوب الإعصار "فانى"

"مفيش إعصار".. الأرصاد الجوية تعلن اسم الظاهرة الكارثية التي تضرب مصر خلال ساعات

دعاء الإعصار والرياح الشديدة كما ورد عن الرسول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

08:06 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

06:30 م

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

07:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»