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كريم عبد الجواد يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش

الأحد 23/مايو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأهل المصري كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالميا، إلى الدور ربع النهائى من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والمقامة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

وفاز عبد الجواد إلى مواطنه المصري كريم الحمامي بثلاثة أشواط دون رد، فانتصر في الأول بنتيجة 11-6، وجاء الشوط الثاني قويا، وانتهى بنتيجة 15-13، وخطف كريم عبد الجواد تذكرة التأهل إلى ربع النهائي بالفوز في الشوط الثالث 11-6.

ويلتقي كريم عبد الجواد في مباراة الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة النيوزيلندي بول كول ضد الفرنسي فيكتور كروين، حيث تلك المباراة بعد قليل.

وفي نفس الدور فاز الفرنسي جورجيه مارشيه على الألماني رافائيل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية بين طارق مؤمن ومازن هشام.

ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

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