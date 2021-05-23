Advertisements

طارق مؤمن يفوز على مازن هشام في دور الستة عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

الأحد 23/مايو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

فاز طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا على مواطنه مازن هشام بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في دور الستة عشر من ببكطولة الجونة الدولية للاسكواش.

بهذه النتيجة تأهل طارق مؤمن إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي تقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، حيث يلتقي المصنف الثاني عالميا مع الفرنسي جورجيه مارشيه.

استغرقت مباراة طارق مؤمن مع مازن هشام 43 دقيقة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-10، والثاني بنتيجة 11-8، أما الثالث فانتهى 11-4.

ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

أخبار تهمك

حقيقة رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

منذ ساعة و نصف

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يومين

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك الجديد يكشف موقفه من تمديد عقد فرجاني ساسي

منذ 34 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام ليستر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

في مقدمتهم نجم الأهلي السابق.. الزمالك يخطط لضم 4 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 5 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

08:06 م

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

06:16 م

سواريز يفتح النار على برشلونة

06:30 م

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من البريميرليج

07:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»