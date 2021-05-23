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متحدث الكهرباء يكشف جهود رفع مستوى التغذية بكافة أنحاء الجمهورية (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 09:46 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن جهود رفع مستوى التغذية بكافة أنحاء الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن الطاقة الكهربائية تمثل أمن قومي وهي الأساس لكل بيت وأساس التنمية وأساس مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن هناك استقرار في إنتاج الطاقة الكهربائية وأصبح هناك احتياطي يتخطي أكثر من 25%، مؤكدًا أن الاهتمام الحالي ينصب على تطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع.

وأوضح أن هناك 9 شركات توزيع ويتم ضخ استثمارات كبيرة لرفع مستوى الخدمة في الأماكن التي كانت تعاني من انقطاعات أو عدم توفير الخدمة، لافتًا إلى أنه تم رصد 95 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع شرق الغربية.

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