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لميس الحديدي تستعيد حساب "الواتس آب"... وتشكر السارق

الأحد 23/مايو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تعرضها لـ سرقه حساب الواتساب الخاص بها من جانب مجهولين واسترجاعه.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر": "لكل الاصدقاء الواتساب من الرقم الخاص بي المنتهي ب ٤٠٠ تمت سرقته.. فلو حد بعتلكم عاوز فلوس أو أي حاجة تانية شوفوا بقي انتم وكرمكم خللوا بالكم".

وتابعت قائلة: "تم بحمد الله إستعادة الواتساب من الرقم المنتهي ٤٠٠ بواسطة اصدقائي العباقرة شكرا للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي".

ومازحت لميس الحديدي متابعيها بتوجيه الشكر للسارق قائلة: "شكرا للسارق الذي سأل على كل أصدقائي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف، ممكن أن ترسلوها لي بدلا منه، وبدلا من العيدية أو اعتبروها هدية عيد ميلادي".

لميس الحديدي تستعيد حساب "الواتس آب"... وتشكر السارق
لميس الحديدي تستعيد حساب "الواتس آب"... وتشكر السارق

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لميس الحديدي

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