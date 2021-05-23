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لميس الحديدي تحذر: "كورونا الهندي جاي حتى لو قفلنا أسوار البلد كلها"

الأحد 23/مايو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الدول التي لم يحصل مواطنوها على لقاح كورونا، قد تكون أرضًا خصبة للتحورات الفيروسية، معقبة: "الفيروس صعب وكل ما بيمر وقت بيكون أكثر صعوبة، ومش محتاجة أتكلم كل يوم بنتحدث عن وفاة وإصابة سواء في محيط العيلة او الاصدقاء، والوفيات لا تطال فقط كبار السن أو أصحاب الامراض المزمنة، بل الصغار أيضًا".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "لو إحنا خايفين من السلالة الهندية جاية جاية حتى لو قفلنا اسوار البلد كلها، ولا حل في منع ذلك إلا بتلقي المواطنين للقاح مش محتاج تفكير أو تضييع وقت وإحنا الساعات الماضية، بدأنا نشك في ذلك مع وجود ما يسمى "الفطر الاسود".

وأضافت أن الفطر الاسود له علاقة بفيروس كورونا، فيما يتعلق بالافراط في تلقي الكورتيزون للمصابين والمضادات الحيوية خاصة مع المتحور الهندي وبالتالي لازم نطعم.

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