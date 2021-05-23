السفير الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة.. وسنلاحقها قضائيا

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن معركة إسرائيل ليست مع حماس ولكن إسرائيل تريد تقويض مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن حماس حركة وطنية فلسطينية وجزء اصيل نن الحالة الفلسطينية والمعركة ليست مع حماس.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما تقوم به إسرائيل تدمير ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام للعنف الممنهج، مشيرا إلى أنه في الشهر الأخير عدد الشهداء في الضفة الغربية 28 شهيد، وآلاف الجرحي، وفي القدس هناك 1500 معتقل.



وتابع: "الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بإطلاق الرصاص المطاطي يصوب نحو الوجه وكل الإصابات في الوجه، وهناك لجوء لاستخدام العنف، والقتل المباشر، فحينما يقول جندي لسيدة مسنة توقفي باللغة العبرية وهي لا تفهم العبرية وتتقدم نحوه يقتلها، وكثير من الشباب يطلقون عليهم الرصاص بدم بارد، وعندما يفقد مواطن فلسطيني السيطرة على سيارته ويقوم بحادث يطلقون عليه الرصاص في الحال".



وأكد "اللوح"، أن ما حدث في قطاع غزة من إسرائيل هو جرائم حرب مكتملة الأركان، ونقوم بإعداد ملف مكتمل من حيث الدلائل والقرائن لرفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين في قطاع غزة.