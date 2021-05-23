السفير الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة.. وسنلاحقها قضائيا

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السفير الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة.. وسنلاحقها قضائيا
الأحد 23/مايو/2021 - 09:41 م
داليا الحسين
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قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن معركة إسرائيل ليست مع حماس ولكن إسرائيل تريد تقويض مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن حماس حركة وطنية فلسطينية وجزء اصيل نن الحالة الفلسطينية والمعركة ليست مع حماس.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما تقوم به إسرائيل تدمير ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام للعنف الممنهج، مشيرا إلى أنه في الشهر الأخير عدد الشهداء في الضفة الغربية 28 شهيد، وآلاف الجرحي، وفي القدس هناك 1500 معتقل.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بإطلاق الرصاص المطاطي يصوب نحو الوجه وكل الإصابات في الوجه، وهناك لجوء لاستخدام العنف، والقتل المباشر، فحينما يقول جندي لسيدة مسنة توقفي باللغة العبرية وهي لا تفهم العبرية وتتقدم نحوه يقتلها، وكثير من الشباب يطلقون عليهم الرصاص بدم بارد، وعندما يفقد مواطن فلسطيني السيطرة على سيارته ويقوم بحادث يطلقون عليه الرصاص في الحال".
وأكد "اللوح"، أن ما حدث في قطاع غزة من إسرائيل هو جرائم حرب مكتملة الأركان، ونقوم بإعداد ملف مكتمل من حيث الدلائل والقرائن لرفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما تقوم به إسرائيل تدمير ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام للعنف الممنهج، مشيرا إلى أنه في الشهر الأخير عدد الشهداء في الضفة الغربية 28 شهيد، وآلاف الجرحي، وفي القدس هناك 1500 معتقل.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بإطلاق الرصاص المطاطي يصوب نحو الوجه وكل الإصابات في الوجه، وهناك لجوء لاستخدام العنف، والقتل المباشر، فحينما يقول جندي لسيدة مسنة توقفي باللغة العبرية وهي لا تفهم العبرية وتتقدم نحوه يقتلها، وكثير من الشباب يطلقون عليهم الرصاص بدم بارد، وعندما يفقد مواطن فلسطيني السيطرة على سيارته ويقوم بحادث يطلقون عليه الرصاص في الحال".
وأكد "اللوح"، أن ما حدث في قطاع غزة من إسرائيل هو جرائم حرب مكتملة الأركان، ونقوم بإعداد ملف مكتمل من حيث الدلائل والقرائن لرفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين في قطاع غزة.
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