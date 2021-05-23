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سفير فلسطين بالقاهرة: نعلق على مبادرة الرئيس السيسي آمال كبيرة (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة إن فلسطين تأمل في البناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتبرع ب500 ألف دولار لإعادة إعمار غزة ونعلق عليها آمال كبيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إعادة إعمار غزة تحتاج وقت طويل وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية لبدء الشركات المصرية العمل في إعادة الإعمار.

وتابع أن الفصائل الفلسطينية وطنية وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وتعمل لصالحه ولكن ليس مثلا من حق حركة فتح او غيرها التحدث باسم الشعب الفلسطيني والرئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية وإسرائيل عطلت إجراء الانتخابات ونحن نرفض إقامتها بدون القدس.

وأوضح السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة الشعب الفلسطيني يعيش على الأمل ونعمل حتى نصل على اهدافنا وانجاز حقوقنا.

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