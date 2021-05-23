سر هبوط طائرة الأهلي في أسوان قبل السفر إلى قطر

هبطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل الطيران من جديد إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج ظهر اليوم، وهبطت في مطار أسوان بعد ٧ ساعات، في ترانزيت لمدة ساعة للتزود بالوقود.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز.