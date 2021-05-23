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سر هبوط طائرة الأهلي في أسوان قبل السفر إلى قطر
الأحد 23/مايو/2021 - 09:43 م
علي نبوي
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هبطت
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار أسوان للتزود بالوقود،
قبل الطيران من جديد إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.
وكانت
بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج ظهر اليوم، وهبطت في مطار أسوان بعد ٧
ساعات، في ترانزيت لمدة ساعة للتزود بالوقود.
ويلتقي
الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقية.
وكان
الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل
الإيجابي مع صن داونز.
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