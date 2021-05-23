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سلمى هاني تتأهل وتواجه أماندا صبحي قي ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

الأحد 23/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهلت المصرية سلمى هاني المصنفة الثامنة عالميا، إلى الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، المقامة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

وحققت سلمى هاني الفوز على الإنجليزية اوليفيا فيشتر، في مباراة دور الستة عشر، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتائج الاشواط الثلاثة كالتالي: 11-3 و 11-4 و 11-6.

وبذلك تلتقي سلمى هاني مع الأمريكية اماندا صبحي المصنفة الرابعة عالميا، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

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