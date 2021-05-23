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لتنفيذ 35 قمرا صناعيا.. اتفاق تنفيذي بين جامعة جنوب الوادي ووكالة الفضاء المصرية

الأحد 23/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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وقع الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اتفاقا تتفيذيا مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي، وذلك ضمن فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستهدف الاتفاق الذي عقد مع جامعات اسيوط _ سوهاج _ جنوب الوادى _ اسوان قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الاقمار الصناعية في كليات الهندسة في إطار مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية لتنفيذ ٣٥ قمرا صناعيا.

حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد ٣١ قمرا صناعيا لعدد ٣١ من كليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية.

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