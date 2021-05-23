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مطار أسوان يحتفل ببعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر
الأحد 23/مايو/2021 - 09:45 م
علي نبوي
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احتفل
مطار أسوان ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هبوطها ترانزيت
لمدة ساعة للتزود بالوقود ثم الطيران من جديد إلى قطر، لخوض مباراة نهضة بركان على
كأس السوبر الإفريقية.
وكانت
بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج ظهر اليوم، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز
في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي
الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقية.
وكان
الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل
الإيجابي مع صن داونز.
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