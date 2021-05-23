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مطار أسوان يحتفل ببعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر

الأحد 23/مايو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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احتفل مطار أسوان ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هبوطها ترانزيت لمدة ساعة للتزود بالوقود ثم الطيران من جديد إلى قطر، لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية.

 

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج ظهر اليوم، بعد الانتهاء من مباراة صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقية.

 

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز.

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