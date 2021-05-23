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سفير فلسطين بالقاهرة: لا أحد يضمن وقف جرائم نتنياهو وإسرائيل سوى مصر

الأحد 23/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي، مردفا: "كتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض".

وأكمل "نحن أصحاب الأرض التاريخية، واللي خذلونا كثيرون لكننا نبنى على الإيجابيات فقط، ونشيد بمن وقف إلى جانبنا"، معلقا: "من وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، نتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية".

وأضاف: "مصر تقود مع الأردن التحرك السياسي الدبلوماسي لدعم غزة".

ووجه السفير الفلسطيني التحية إلى الإعلام المصري على دعم القضية الفلسطينية قائلا "شعرنا بالأمان من الصوت المصري الذي نقل الحقيقة"، مؤكدا أن لا أحد يضمن وقف جرائم نتنياهو وإسرائيل سوى مصر

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