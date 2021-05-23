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وصول 3 منتخبات للمشاركة في التصفيات الإفريقية للجمباز المؤهلة لأولمبياد طوكيو
الأحد 23/مايو/2021 - 09:47 م
الفجر الرياضي
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وصلت إلى القاهرة، بعثات منتخبات 3 دول استعدادًا للمشاركة في التصفيات الإفريقية للجمباز الفني وجمباز الترامبولين والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 24 وحتى 27 مايو الجاري.
حيث وصلت بعثات كلًا من "الجزائر وجنوب إفريقيا ونامبيا" ومن المنتظر وصول باقي المنتخبات خلال الساعات القادمة.
وتشارك في التصفيات 8 دول وهم "الجزائر والمغرب والكاميرون وأنجولا وجنوب إفريقيا ونامبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".
ومن المقرر أن تقام منافسات الجمباز الفني رجال وآنسات على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، فيما تقام منافسات الترامبولين على صالة استاد القاهرة رقم 4.
وينافس منتخب مصر لجمباز الترامبولين على مقعد واحد للرجال ومقعد للانسات من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
بينما ينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال واخر للفني انسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.
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