تعرف على إيرادات فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال



حقق فيلم "أحمد نوتردام"، إيرادات بلغت 350 ألفا و726 جنيه أمس السبت ليتراجع عن الأيام الماضية، وحقق أكثر من مليون جنيه فى الأيام الأولى من عرضه.



شارك النجم الكوميدي رامز جلال جمهوره بالبوستر الرسمي لفيلم العيد “أحمد نوتردام”، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وكتب رامز جلال معلقا من خلال البوستر: "بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.بوستر فيلم #أحمد_نوتردام.. لا تخافوا، ولكن هزروا عيد الفطر 2021وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر#رامز_جلال".



أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".



