دبلوماسي سابق: المشروع الصهيوني مازال قائم ويمثل خطر داهم على المشرق العربي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشروع الصهيوني مازال قائم ويتم تنفيذه على مراحل ويمثل خطر داهم على المشرق العربي.



وأكد "هريدي"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تستحق جائزة نوبل في اختلاق الأزمات والمشاكل بحجة أن وجودها مهدد من مصر تارة ومن إيران تارة ومن حماس تارة أخرى.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لأول مرة تعلن مصر تخصيص 500 مليار دولار لإعمار غزة، والأهمية القصوى لتغير الموقف المصري أنه يحمل في طياته رسالة استراتيجية مزدوجة أن إسرائيل لا تعتدي على المنشآت المصرية، وأن مصر تعمل بشكل غير مباشر على فك الحصار على غزة، وأن مصر تضمن بهذا الدور الملموس في إعادة الإعمار أمن الغزاويين مستقبلًا وهذا تغير كبير في المعادلة المصرية الإسرائيلية، فلأول مرة تتعامل مصر مع إسرائيل من موقف الفعل وليس من موقف رد الفعل.

